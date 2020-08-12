"И селу, и городу": на форуме по сельскому туризму обсудят гастрономические туры

Гастрономический туризм – это направление для настоящих гурманов. Туристическим продуктом становятся кулинарные традиции разных народов и национальные блюда. Если к этому прибавить запоминающийся маркетинг, проект имеет все шансы стать местом притяжения туристов со всей страны.

Тюменская область может порадовать туристов не только ухой из нефти. Как развивается направление гастротуризма в регионе обсудят на областном online-форуме по сельскому туризму "И селу, и городу", который пройдет 21 августа 2020 года в 12 часов по тюменскому времени (10 мск) в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

"Наш регион славится сибирской кухней. Гастрономия — обязательная составляющая любого туристического продукта, ведь именно через вкусы местных блюд можно передать колорит территории. На волне подъема внутреннего туризма в нашем регионе предприниматели открывают новые гастрообъекты. Совсем недавно, например, в Тюменском районе открылся гастробар "Сырник" и он уже принимает первых гостей", — комментирует Мария Трофимова, директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Концепция "Сырника" предполагает, что примерно 90% всех блюд будут приготовлены из сыра, сделанного на собственной ремесленной сыроварне по европейским технологиям. В гастробаре можно продегустировать более 25 видов твердых, полутвердых, мягких сортов, а также сыров с благородной плесенью.

Сильный проект можно подкрепить ярким маркетингом и превратить его в настоящее гастро-чудо, как это получилось у Ольги Стрижибиковой, основателя ресторана на ферме в деревне Княжево, недалеко от Переславля-Залесского. В приготовлении еды участвует вся семья — от мала до велика. На online-форуме по сельскому туризму "И селу, и городу" Ольга расскажет, как совместить занятие натуральным хозяйством с ресторанным бизнесом в лесу, пользуется ли успехом бесконтактный бар на дереве и как подобные инсайты помогают в продвижении проекта.

Мероприятие проводится в рамках Года сельского предпринимательства, который был объявлен губернатором области Александром Моором. Организаторами выступают Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", Центр "Мой бизнес" и Агентство туризма и продвижения Тюменской области при поддержке Комитета по туризму ТРО "Опора России".

Мероприятие начнетсяв 12:00 21 августа (10:00 - мск). Для участия в форуме необходима регистрация по ссылке или на сайте iato.ru. Подробности по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.