Транспортные карты для проезда в автобусах Тюмени стали удобнее

16:36 11 августа 2020
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У тюменцев появился новый способ пополнения баланса транспортной карты. Теперь после внесения денег через онлайн-сервисы для фактического зачисления достаточно приложить карту к терминалу кондуктора. Ранее для активации баланса необходимо было использовать киоски самообслуживания ТТС.

При прикладывании карты терминал производит запись средств и выводит квитанцию "Пополнение". Для оплаты проезда  необходимо повторно приложить транспортную карту к терминалу.

Запись баланса через киоски ТТС, пополнение наличными по-прежнему доступны. Подробная инструкция размещена на сайте, отмечают в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Теги: общественный транспорт
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