Транспортные карты для проезда в автобусах Тюмени стали удобнее

У тюменцев появился новый способ пополнения баланса транспортной карты. Теперь после внесения денег через онлайн-сервисы для фактического зачисления достаточно приложить карту к терминалу кондуктора. Ранее для активации баланса необходимо было использовать киоски самообслуживания ТТС.

При прикладывании карты терминал производит запись средств и выводит квитанцию "Пополнение". Для оплаты проезда необходимо повторно приложить транспортную карту к терминалу.

Запись баланса через киоски ТТС, пополнение наличными по-прежнему доступны. Подробная инструкция размещена на сайте, отмечают в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.