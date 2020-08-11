Тюменские депутаты проводят рабочие встречи с жителями своих избирательных округах

Жильцы дома №94 на улице Куйбышева дома №34 на улице Новосибирской обсудили с депутатом Тюменской городской думы Александром Пивтораком необходимость благоустройства двора. В частности, они хотят новую детскую площадку и освещение придомовой территории.

Также горожане пожаловались депутату на бездействие управляющей компании, которая, по их словам, не ремонтирует подъезды и отмостки вокруг дома. Пенсионеры к числу проблем отнесли отсутствие аптеки в шаговой доступности и попросили посодействовать в решении и этого вопроса. Все озвученные в ходе встречи предложения депутат взял в работу.

Жители Березняков, Заречного, "Маяка" хотят, чтобы в их районах появились новые пешеходные переходы и была отремонтирована часть дорог. Просьбы горожан депутат Тюменской городской думы Олег Касьянов обсудил с директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорем Фроловым.

"Содержание дорожного полотна, как и наличие пешеходных переходов, являются главными факторами для комфортного проживания горожан и служат основой безопасности их здоровья и жизни", - отметил депутат и сообщил, что по результатам исполнения обращений жителей проведет еще одну встречу с представителями администрации города.