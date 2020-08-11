Маткапитал на первенца получили 1 600 тюменских семей

Региональная мера соцподдержки молодых семей в виде выплаты 150 тыс. рублей на первенца введена в Тюменской области с 1 января 2020 года. За семь месяцев региональный маткапитал на первого ребенка получили 1,6 тысячи семей на общую сумму 248,4 млн рублей. Больше всего получателей проживают в областной столице — 990 семей, Тюменском районе — 120 семей и Тобольске — 113 семей.

Региональный материнский капитал выплачивается на первого ребенка, родившегося не ранее 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. Для студентов это срок необязателен, главное - на дату рождения первенца оба родителя должны проживать в области и очно учиться в местных колледжах или вузах, напоминает департамент соцразвития.

Самый быстрый способ подачи заявления - портал госуслуг.