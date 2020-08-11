Тюменский психинтернат оштрафовали на 1,3 млн рублей за слив отходов в лесу

Прокуратура Юргинского района Тюменской области при проверке соблюдения природоохранного законодательства в Лесновском психоневрологическом интернате выявила, что учреждение сливало жидкие бытовые отходы в лесу. Площадь загрязнения составила более 220 кв.м, а ущерб почве - свыше 1,3 млн. рублей.
За порчу земель в результате нарушения правил обращения с отходами интернат оштрафован на 40 тыс. рублей. Помимо этого, суд полностью удовлетворил иск прокуратуры о возмещении причиненного вреда.
Интернат уплатил взысканную с него сумму и заключил договор на вывоз жидких бытовых отходов, сообщили в областной прокуратуре.
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