В России запустили горячую линию о кешбэке для туристов

Всю информацию о программе кешбэка за приобретение туров по стране можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Инициаторами ее запуска стали Общероссийский народный фронт совместно с ассоциацией "Турпомощь" при поддержке всероссийской акции "Мы вместе".

"Сегодня, когда Ростуризм вплотную занимается организационными вопросами, мы решили им помочь. Наши волонтеры уже готовы ответить на все интересующие вопросы, звонок бесплатный", –цитирует слова эксперта ОНФ Дениса Полунчукова РИА Новости.

Напомним, для поддержки внутреннего туризма в России запущена программа, в рамках которой туристы получат кэшбек от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура. Подробности и тур можно выбрать здесь.