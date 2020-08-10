Тюменский депутат прошел несколько инстанций, чтобы убрать с газона незаконный магазин

На Червишевском тракте ликвидирована несанкционированная торговая точка. В решении проблемы активное участие принял депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов.

Жильцы домов в районе торгового центра "Пышма" еще в 2019 году сообщали о том, что на газоне стоит автомашина "Газель" без госномеров и с нее ведется торговля рыбой и фруктами. Однако пресечь незаконную торговлю удалось только сейчас.

На протяжении года Юрий Коновалов неоднократно направлял депутатские запросы о пресечении несанкционированной торговли в администрацию города Тюмени, полицию, в Роспотребнадзор и налоговую службу. Обращение с просьбой посодействовать в активизации работы федеральных служб по данному вопросу также было направлено главному федеральному инспектору по Тюменской области.

В конце июля совместными усилиями органов исполнительной власти города, сотрудников полиции и представителей Роспотребнадзора незаконная торговля около торгового центра "Пышма" была прекращена. На этом месте теперь приведен в порядок газон, установлены вазоны с цветами, выделена пешеходная зона.

"Незаконная торговля, процветающая на улицах, вызывает справедливые возмущения горожан, – подчеркивает Юрий Иванович. – Торговцы, незаконно используя муниципальный земельный участок для извлечения выгоды и наживы, не платят ни за аренду земли, ни налоги. Несанкционированная торговля на гостевых улицах сводит на нет все усилия властей по улучшению комфортного проживания тюменцев", – уверен Юрий Коновалов.