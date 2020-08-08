Тюменские бизнесмены продолжают сотрудничество с зарубежными представителями

Международная и внешнеэкономическая деятельность Тюменской области продолжает свою деятельность и в период пандемии. С начала 2020 года правительством региона было организовано более 20 международных мероприятий.

В рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт" продолжается сотрудничество с зарубежными государствами, при этом все визиты, встречи и форумы, В2В-переговоры с иностранными партнерами переведены в режим онлайн. 7 апреля состоялась видеоконференция с торговым отделом Посольства Государства Катар в Российской Федерации (г. Москва). В мае в режиме онлайн прошел Тюменско-азербайджанский бизнес-форум, а также состоялось обсуждение ситуации на рынке зерна, муки и хлеба РФ (с презентацией АПК региона) с Комитетом по аграрной и пищевой промышленности Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, в июне провели онлайн-заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Тюменской областью и республикой Беларусь. Также был представлен инвестиционно-промышленный и экспортный потенциал Тюменской области посольству Словакии в России, а также прошла виртуальная торговая миссия с участием представителей Тюменской, Челябинской и Свердловской областей вместе с официальными кругами штата Техас.

Благодаря торговым представительствам России за рубежом, тюменские бизнесмены в период пандемии смогли провести встречи с представителями Китая, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии и Финляндии. В ближайшем будущем запланирована встреча с торгпредством России в Швеции.