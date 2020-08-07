В Тюмени пройдет форум по сельскому туризму

В Тюмени 21 августа пройдет онлайн-форум по сельскому туризму "И селу, и городу", начало в 12 часов. Мероприятие проводится в рамках Года сельского предпринимательства, который был объявлен Губернатором области Александром Моором.

Событие соберет представителей отрасли из России, Белоруссии, Сербии, Грузии и других территорий, успешно развивающих сельский туризм.

"Мы живем в сердце Сибири. Тюменская область обладает уникальными возможностями: отличная логистика, прекрасная природа и разнообразие народных культур, — комментирует советник Губернатора Тюменской области Ольга Езикеева.— Главная задача форума — показать лучшие российские и мировые практики деревенского туризма. У нас есть к чему стремиться в этом направлении. Нужно вывести сельский туризм на качественно новый уровень. Это даст толчок к комплексному развитию муниципалитетов региона".

Участники форума познакомятся с успешными российскими и европейскими кейсами и обсудят стратегии развития сельского туризма, характерных только для нашего региона. Тюменская область — не Италия. А кто сказал, что это минус?

Организаторами онлайн-форума выступают правительство Тюменской области, фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", центр "Мой бизнес" и агентство туризма и продвижения Тюменской области при поддержке комитета по туризму ТРО "Опора России".

Регистрация участников на по ссылке или на сайте iato.ru.