На улице Газовиков в Тюмени после ремонта станет безопаснее и суше

Около 2 км дорожного полотна заменят к осени рабочие на улице Газовиков в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Депутат Тюменской городской думы Андрей Лазарев и заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин оценили ход и качество ремонтных работ.

На проезжей части улицы уложен асфальт, установлены канализационные люки, отремонтированы старые и обустроены недостающие тротуары. Рабочие наносят разметку на полосы движения автотранспорта. Пешеходные переходы оборудуют в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения, отметил депутат. Завершить работы подрядчик должен в октябре.

"В первую очередь меня волнуют вопросы водоотведения, выполнение подрядчиком условий контракта и соответствие срокам", - сообщил депутат.

Ранее жители района жаловались на состояние дороги и подтопления во время дождей, особенно на участке возле поликлиники. Для устранения этих проблем ремонт дороги и водоотведение на указанной улице были включены в перечень наказов жителей депутатам Тюменской городской Думы VII созыва.