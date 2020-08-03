В Тюмени будут судить организатора подпольного цеха по производству алкоголя

В Тюмени перед судом предстанут трое иностранных граждан и один гражданин России, которые причастны к производству и сбыту контрафактного алкоголя.

В декабре 2018 года иностранный гражданин создал в областном центре для этих целей организованную преступную группу. Подпольный цех по производству немаркированной алкогольной продукции располагался в складском помещении по улице Чекистов. Руководитель преступной группы организовал незаконное пребывание 25 мигрантов, которые проживали в том же помещении, и под контролем участников группировки в промышленных масштабах изготавливали водку 10 видов, а также несколько наименований коньяка и бренди.

В октябре 2019 года в ходе оперативных мероприятий было изъято более 130 тыс. бутылок с алкогольной продукцией, готовой к реализации, свыше 19 тыс. литров этилового спирта в канистрах, 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость продукции составляет более 26,9 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело.