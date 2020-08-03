Жители региона могут оформить сельскую ипотеку под низкий процент годовых

Сбербанк возобновил прием заявок по программе "Сельская ипотека" под 3% годовых, при использовании сервиса "Электронная регистрация" снижается до 2,7% годовых.

Кредит выдается сроком до 25 лет, для жителей регионов максимальная сумма кредита равна 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы кредита. Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru

Приобрести жилье на вторичном рынке можно у частника или копании по договору купли-продажи, новостройки — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Программа действует до 31 декабря 2022 года в рамках госпрограммы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" с субсидированием процентной ставки, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев: