Жители региона могут оформить сельскую ипотеку под низкий процент годовых

Сбербанк возобновил прием заявок по программе "Сельская ипотека" под 3% годовых, при использовании сервиса "Электронная регистрация" снижается до 2,7% годовых.
Кредит выдается сроком до 25 лет, для жителей регионов максимальная сумма кредита равна 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы кредита. Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru
Приобрести жилье на вторичном рынке можно у частника или копании по договору купли-продажи, новостройки — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.
Программа действует до 31 декабря 2022 года в рамках госпрограммы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" с субсидированием процентной ставки, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев:
Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит — 97 млн рублей — был разобран за 8 часов. За это время банк принял примерно 1 100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях.
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