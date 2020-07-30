Электронная подпись: кому нужна и как оформить?

Использование электронной подписи (ЭП) значительно упрощает процесс заключения и подписания договоров, защищает документы от подделки и несанкционированных изменений. "Русская Компания" рассказывает, кому необходима электронная подпись и как ее получить.

Электронная подпись в основном используется в работе юридических лиц, однако с переходом многих видов деятельности на виртуальную платформу зачастую и у физических лиц возникает необходимость в получении ЭП.

С помощью ЭП для физических лиц появляется возможность получить государственные услуги через интернет, принять участие в электронных торгах, подать заявление в налоговый орган, заявить о выдаче патента на изобретение, а также отправить заявление для поступления в ВУЗ.

Для получения ЭП нужно обратиться в учреждение, называемое удостоверяющим центром. Удостоверяющий центр "Русская Компания" выдает квалифицированные электронные подписи для ИП, физических и юридических лиц. Для Вашего удобства доступен дистанционный заказ на сайте компании, также специалисты готовы изготовить ЭП от 30 минут без доплаты за срочность.

Чтобы получить электронную подпись, необходимо выбрать подходящий комплект, заказать счет на оплату после того, как с Вами свяжется менеджер для уточнения выбора, оплатить комплект ЭП по счету или в офисе при получении, предоставить документы, получить электронную подпись и настроить рабочее место для завершения процесса.

"Русская Компания" предлагает ЭП для торговых площадок и для государственных порталов. В условиях пандемии Вы можете воспользоваться услугой выдачи электронной подписи на территории заказчика и любыми другими дополнительными услугами, например резервное копирование ключа, выезд специалиста для настройки компьютера для работы с ЭП или регистрация на электронных торговых площадках.

Обезопасьте себя и свой бизнес, воспользовавшись услугами "Русской Компании". Подробности вы можете найти на сайте.