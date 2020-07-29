Юрий Коновалов взял на контроль работу городских спортплощадок

Средства городского бюджета, направленные на содержание и функционирование спортплощадок во дворах, должны использоваться более эффективно. Об этом заявил депутат Тюменской гордумы Юрий Коновалов после проверки технического состояния 18 спортобъектов, расположенных в избирательном округе № 1.

Многие площадки и корты имеют специальное искусственное покрытие, которое позволяет использовать объект круглый год. К эксплуатации в летнее время предназначены 15 площадок, но только на 8 из них сейчас ведутся занятия - с горожанами занимаются спорторганизаторы детско-юношеских центров "Вероника", "Град", "Старт".

К недочетам Юрий Коновалов отнес и техническое состояние спортобъектов. Так, на площадке во дворе дома № 86 очевидны следы выгула собак. Во дворах домов № 5 по ул. Федюнинского и № 71 по ул. Гастелло отсутствуют стенды, нет информации с наименованием и телефоном эксплуатирующей организации и расписанием работы секций. Еще одна проблема - отсутствие сеток на футбольных воротах и баскетбольных кольцах. Свои замечания депутат адресовал руководству управы Калининского округа и департамента по спорту и молодежной политике администрации города, подчеркнув, что необходимо привести спортивные площадки в соответствие с предъявляемыми требованиями.

"На строительство и содержание спортивных площадок во дворах потрачены миллионы рублей из средств городского бюджета. Необходимо, чтобы эти площадки были ежедневно востребованы населением, – отметил депутат. – Состояние площадок, которые я посетил лично, далеко от нормативного. Следует исключить факты использования спортивных площадок для выгула собак и сделать все, чтобы заниматься на них горожанам было комфортно и удобно. И, конечно же, нам всем нужно стремиться к тому, чтобы количество тюменцев, регулярно занимающихся на этих площадках, соответствовало данным, представляемым в отчетах о работе спорторганизаторов", – подчеркнул Юрий Коновалов.