Акция для бизнеса "Бери и делай" Запсибкомбанка продолжается

Стали известны очередные победители четвертого розыгрыша в рамках акции "Бери и делай".

По 50 000 рублей на расчетный счет в июле получат:

Индивидуальный предприниматель Петров Леонид Владимирович из г. Лабытнанги. Это новый корпоративный клиент банка, который открыл расчетный счет в июне 2020 г.

Предприниматель оказывает услуги по перевозке грузов и полученные средства планирует потратить на покупку полуприцепа для расширения своей деятельности по перевозкам. Леонид Владимирович – постоянный вкладчик в Запсибкомбанке как физическое лицо.

Победитель рассказал, почему решил открыть и расчётный счёт в этом же банке: "Привлекли выгодные условия по открытию счета и дальнейшему обслуживанию, а также профессионализм сотрудников".

Второй победитель июля – Товарищество Собственников Жилья №1. Товарищество занимается предоставлением жилищно-коммунальных услуг и обслуживает дом в посёлке Пангоды. Запсибкомбанк более 20 лет присутствует на территории посёлка, а организация обслуживается в банке уже более 10 лет. Представитель ТСЖ №1 Марапулец Вера Ивановна отметила, что за это время Запсибкомбанк стал по-настоящему родным и устраивает во всех отношениях. По словам Веры Ивановны, сейчас в разгаре подготовка к отопительному сезону, поэтому выигрыш пришёлся очень кстати и будет направлен в дело.

Запсибкомбанк еще 2 месяца будет разыгрывать по 50 000 рублей среди клиентов, активно работающих по расчетному счету. Следующий розыгрыш состоится 5 августа! Напоминаем, что для участия в акции* необходимо:

- иметь расчетный счет;

- активно работать по расчетному счету (осуществить операции);

- выразить свое желание на участие в Акции путем подписания уполномоченным представителем Участника Согласия об участии в Акции в любом удобном офисе Банка.

Активность расчетного счета – главное условие Акции!

"Участвуйте и выигрывайте 50 000 рублей. Восемь победителей предыдущих розыгрышей уже потратили призовые денежные средства на развитие своего бизнеса. Поддержка клиентов всегда была и остается приоритетным направлением деятельности Запсибкомбанка", – прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.