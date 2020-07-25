Гендиректора тюменской компании дисквалифицировали за невыплату зарплаты

В Тюмени генеральный директор ООО "Производственная компания "Энергострой" дисквалифицирован за невыплату заработной платы. Ранее прокуратура Калининского округа города Тюмени проверила соблюдение трудового законодательства на предприятии.

Выяснилось, что перед работниками имелась задолженность по зарплате в размере более 140 тыс. рублей. До этого гендиректор дважды был оштрафован за несвоевременную выплату заработной платы. На этот раз в отношении руководителя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

На днях суд признал руководителя виновным и назначил наказание в виде дисквалификации. Он лишен права занимать руководящую должность и управлять юридическим лицом сроком на один год.