340 жителей Тюменской области с начала года сменили аварийное жилье на новые квартиры

За первое полугодие 2020 года в Тюменской области расселено 5,14 тыс. кв.м аварийного жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Благодаря адресной программе новые квартиры обрели 340 жителей Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Тобольского района.

Всего в 2020 году планируется расселить 32 тыс.кв. м (в 2019-м -31,96 тыс.кв.м). Реализация большей части программы текущего года придется на второе полугодие. Это связано с тем, что приобретение жилых помещений приходится на 3-4 кварталы, когда ожидается ввод домов в эксплуатацию, пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Правительство Тюменской области по предложению Фонда содействия реформированию ЖКХ решило в 2023 году полностью завершить программу переселения из аварийного жилья, рассчитанную ранее до 2025 года. К этому времени регион планирует расселить 147,51 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до января 2017 года. Это 378 многоквартирных домов, или 3 722 жилых помещения, в которых проживает 9,48 тыс. человек.