Жители Тюменской области реструктурировали кредиты на 8 млрд рублей

С 20 марта по 30 июня жители Тюменской области (без учета автономных округов) направили в банки 29,5 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы. 95% из них рассмотрены, по 62% от рассмотренных принято положительное решение. Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 8,1 млрд рублей.

В рамках вступившего в силу в апреле этого года федерального закона №106-ФЗ о кредитных каникулах поступило 5,6 тыс. обращений, одобрены 52% от рассмотренных. Банки предоставили отсрочку по кредитам на 1,2 млрд рублей. Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного Правительством РФ, 70% случаев.

Тюменцы также направили 23,8 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов по собственным программам банков. 64% от рассмотренных заявлений одобрены, банки изменили условия по кредитам на сумму 6,9 млрд рублей.