Запсибкомбанк снизил ставки по кредитам наличными до 7,5%

Запсибкомбанк снизил процентные ставки на кредиты наличными, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Минимальная процентная ставка – 7,5% годовых.

Это уже второе за текущий летний сезон снижение ставок по всей линейке потребительских кредитов Запсибкомбанка, в том числе на рефинансирование кредитов других банков, отметил директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

"Для нас очень важно обеспечить доступным кредитом наших клиентов. В ряде регионов открылись крупные торговые площадки, DIY-сети, россиянам открыты возможности внутреннего туризма, самое время планировать отпуск, ремонт или прочие необходимые покупки. Что бы ни происходило в мире, снижение ставок на кредит наличными позволит нашим клиентам стать на несколько шагов ближе к своим целям. Мы готовы обеспечивать быстрое рассмотрение и одобрение по заявкам за один визит в офисах Запсибкомбанка: процедура от внесения заявки в систему до получения решения по кредиту займет около одного часа", - прокомментировал Иван Бочарников.

Максимально возможная сумма для получения кредита на любые цели - 5 млн рублей, максимальный срок кредита – 7 лет. Кредит оформляется без залога, без поручителей. При получении зарплаты на карту Запсибкомбанка справка о доходах не требуется.

Оформить заявку на кредит можно на сайте Запсибкомбанка, в интернет-банке и его мобильном приложении или в офисе Запсибкомбанка, уточнив перед этим режим работы.

По данным рэнкинга рейтингового агентства "Эксперт РА" на 1 июня, ПАО "Запсибкомбанк" занял 31 место по размеру розничного кредитного портфеля среди банков России: кредитный портфель ПАО "Запсибкомбанк" вырос на 15,6% по сравнению с отчетной датой прошлого года, достигнув 64 млрд рублей.