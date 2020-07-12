Тюменская крольчатина пользуется спросом в Омске, Владимире и Москве

Кролиководческий комплекс "Рощинский" существенно расширил географию поставок произведенного мяса и субпродуктов. Как рассказал генеральный директор предприятия Николай Степанов, из-за пандемии пришлось переориентировать рынки сбыта.

"Раньше большая часть продукции реализовывалась в Тюменской области, постоянными покупателями были комбинаты школьного питания, санатории. Сейчас, по вполне понятным причинам, большие объемы они брать не в состоянии. Мы переориентировались на другие рынки сбыта. Весной основная часть поставок уходила в Омск. Летом у нас появились новые потребители во Владимире и Москве. На этом поиск новых партнеров мы не заканчиваем, выходим на другие области", - пояснил он.

Сейчас в кролиководческом комплексе производят около трех тонн продукции в месяц, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.