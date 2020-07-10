Увеличены суммы кредитования по льготной ипотеке в Запсибкомбанке

Запсибкомбанк увеличивает размер максимальной суммы кредита по "Ипотеке с господдержкой 2020", согласно постановлению правительства РФ*: 12 млн. руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

6 млн. руб. для остальных регионов.

Оформить кредит под льготную ставку 6,5% годовых** могут граждане РФ, приобретающие новое жилье (готовое или строящееся) у юридического лица. В ипотеку по данной программе можно приобрести недвижимость в многоквартирном доме и домах блокированной застройки типа таунхаус. Есть возможность оформить заявку на ипотеку на сайте Запсибкомбанка , в Интернет-Банке и его мобильном приложении или в офисе Запсибкомбанка. Решение в офисе – за 1 день. В случае обращения в офис, перед посещением уточните режим его работы на сайте Банка.



"Каждая 10-ая ипотека в Запсибкомбанке оформляется по программе "Ипотеке с господдержкой 2020", с 28 апреля мы выдали жилищных кредитов по новой программе более 230 миллионов рублей. С июля начинаем прием заявок по ипотеке уже с учетом увеличенных сумм по кредиту. Уверен, что такая мера позитивно отразится на рынке недвижимости в целом. Повышение лимитов по сумме кредита существенно расширит возможности наших клиентов в выборе жилья, увеличится список объектов недвижимости, доступных для оформления в ипотеку под льготную ставку, семьи смогут выбрать квартиры большей площади и улучшенной планировки. Напомню, что срок оформления ипотеки под льготную ставку ограничен – оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года, поэтому ждем ваших заявок" - прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".



* Постановление правительства РФ от 27 июня 2020 года № 937 "О внесении изменений в подпункт "в" пункта 5 Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году"

**Ипотека с господдержкой 2020 под 6,5% годовых для граждан РФ. Ставка по кредиту 6,5% годовых устанавливается на покупку готового или строящегося жилья (многоквартирные дома и/или дома блокированной застройки) у юрид. лица при оформлении ипотеки до 01 ноября 2020 года (включительно). Максимальный срок кредитования - 30 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Максимальная сумма кредита – 80% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимум 12 млн. руб. для объектов в гг. Москва, Санкт-Петербург и их областей, 6 млн. руб. – для других территорий (в том числе осуществляется прием и рассмотрение заявок при максимальной сумме кредита 85% от стоимости приобретаемой недвижимости. Выдача ипотеки при данной сумме кредита будет осуществляться после внесения соответствующих изменений в Правила госпрограммы Правительством РФ). Страхование ежегодно: имущественное+личное. Требования к объектам недвижимости, заемщикам и список документов для оформления кредита размещены на сайте и в офисах Банка. Настоящее предложение не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита.