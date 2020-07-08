Тюменское предприятие задолжало работникам 13 млн рублей

В федеральном государственном унитарном предприятии "Племенной завод "Тополя" прошла прокурорская проверка. У предприятия-банкрота имелся крупный долг перед работниками.

Банкротом завод был признан в ноябре 2019 года. Тогда долги по оплате труда составляли более 9 млн рублей, потом долг увеличился до 13 млн рублей.

В отношении племенного завода были возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты), конкурсному управляющему было объявлено предостережение. В результате принятых мер долги по заработной плате были полностью погашены, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.