Тюменское предприятие задолжало работникам 13 млн рублей

В федеральном государственном унитарном предприятии "Племенной завод "Тополя" прошла прокурорская проверка. У предприятия-банкрота имелся крупный долг перед работниками.
Банкротом завод был признан в ноябре 2019 года. Тогда долги по оплате труда составляли более 9 млн рублей, потом долг увеличился до 13 млн рублей.
В отношении племенного завода были возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты), конкурсному управляющему было объявлено предостережение. В результате принятых мер долги по заработной плате были полностью погашены, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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