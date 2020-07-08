В "СибНАЦ" погашены зарплатные долги на 10 млн рублей

В Тюмени прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в НАО "СибНАЦ".

В июле 2019 года акционерное общество было признано банкротом, открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. В сентябре возникли долги по оплате труда. Они частично погашались и снова накапливались.

В связи с нарушениями в деятельности конкурсного управляющего прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ (неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве). Управляющий был привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.

"В результате принятых мер долги по зарплате на предприятии-банкроте в общей сумме более 10 млн рублей были полностью погашены, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.