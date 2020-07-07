Автоматизация: как повысить эффективность и прибыльность бизнеса?

В современных реалиях предпринимателям важно быть в курсе новых возможностей. Так, повысить эффективность и обеспечить развитие и стабильность бизнесу любого формата помогут информационные технологии. "Русская Компания" предлагает внедрить автоматизацию, которая облегчит жизнь руководителю и сотрудникам, а также повысит клиентоориентированность.

Автоматизация может существенно повлиять на рабочий процесс и прибыль во многих отраслях. Среди них сфера услуг, аптеки, рестораны доставки, общественное питание, розничные магазины, склады и другие.

При внедрении в бизнес-процессы электронного торгового оборудования и современного программного обеспечения бизнес в сфере услуг получит массу преимуществ: лояльность клиентов, значительный и очевидный рост качества обслуживания, возможность внедрения бонусной системы, сокращение времени на выполнение рутинных операций, уменьшение количества возможных ошибок, связанных с "человеческим фактором".

Что касается салонов красоты, автоматизация может помочь с четким расписанием, строгим учетом расхода материалов, индивидуальным отношением к клиенту. Именно такой подход к делу больше всего любят и ценят клиенты. В зависимости от размеров салона и количества мастеров можно выбрать подходящий тариф.

Одна из самых актуальных сфер, где автоматизация просто необходима, это аптеки. Огромный поток лекарственных средств требует максимальной внимательности от фармацевтов. С помощью программного обеспечения можно регулировать все этапы движения товаров от поставщика до конечного потребителя, хранить и предоставлять информацию о товарах, формировать необходимые отчеты.

Розничные магазины различных отраслей также могут приобрести надежного "электронного помощника". Вы сможете применять системы лояльности клиентов: дисконтные карты, "счастливые часы" и другие. А оценить эффективность продаж поможет аналитика.

Для того, чтобы знать о реальном остатке товаров на складе и держать "руку на пульсе", нужна автоматизация. Вы сможете сэкономить самый ценный ресурс – время. Большим плюсом станет: отгрузка в магазин, миграция между складами, перемещения – все будет находиться под контролем системы.

Без автоматизации не может обойтись ни одно предприятия общественного питания, наверняка каждый из Вас сталкивался с опаздывающими курьерами из ресторанов доставки. Этого можно легко избежать, если грамотно подобрать тариф для автоматизации и внедрить наиболее подходящий: для заведений фастфуда, кафе и баров, клубов и ресторанов. Каждый тариф включает учет продаж и кассы, складской учет, каталог блюд и анализ продаж, ведение базы клиентов, бонусные программы, обмен с "Меркурием". Для заведений общественного питания действует те же тарифы. Однако есть и дополнительные полезные функции. К примеру, интерактивная схема зала, возможность менеджерам ресторанов вести контроль за приготовлением блюд.

Изучить все возможности автоматизации и спектр услуг и тарифов можно на сайте "Русской Компании" или по телефону +7 (3452) 68 00 86.