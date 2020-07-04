Тюменская область и Республика Беларусь наметили перспективы сотрудничества

Тюменская область и Республика Беларусь имеют множество точек соприкосновения для развития перспективного сотрудничества. В частности, активизировано взаимодействие в области добычи и переработки торфа, заключены соглашения в сфере недропользования, туризма, АПК.

Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, на базе государственного аграрного университета Северного Зауралья открыт постоянно действующий учебно-практический класс сельскохозяйственной техники "МТЗ".

О торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве между регионом и Республикой Беларусь говорили на заседании рабочей группы. По словам заместителя министра энергетики Беларуси Вадима Закревского, из всех регионов России, с которыми сотрудничает Республика Беларусь, Тюменская область с учетом северных округов занимает первую позицию по объему товарооборота. Он также сообщил о готовности обеспечить потребности Тюменской области в грузовой, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике, остановился на возможности наращивания поставок в регион пассажирского транспорта с учетом финансовых программ кредитования и поддержки экспорта, которые есть как в Беларуси, так и в России.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев предложил обсудить возможность создания в регионе сборочного производства спецтехники с использованием базовых компонентов белорусских предприятий, а также организации совместного предприятия в сфере легкой промышленности. Прорабатываются варианты взаимодействия сторон в сфере IT-технологий, сообщили в региональном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Сотрудничество Тюменской области с Республикой Беларусь будет продолжено в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".