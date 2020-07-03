В Тюменской области увеличились объемы выдачи ипотеки

За январь–май 2020 года жителям Тюменской области с учетом ХМАО — Югры и ЯНАО было предоставлено почти 20 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 50 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объемы выданных кредитов выросли на 9%.

Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам области, достигла 423 млрд рублей. Основной объем выданных кредитов — более 223 млрд рублей (53%) приходится на жителей ХМАО — Югры, текущая задолженность заемщиков юга области и Ямала составляет 115 и 85 млрд рублей соответственно. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов незначительна — менее 1%.

После резкого сокращения объемов выдачи кредитов в апреле (на 30% по сравнению с мартом) в мае отмечен значительный рост продаж на ипотечном рынке (+9%). Этому способствуют снижение ключевой ставки Банка России, а также реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит.

Средние ставки по ипотечным кредитам в рублях в регионах "тюменской матрешки" снизились за год на 2,4–3 процентных пункта. В мае средневзвешенная ставка в Югре составила 8,2% годовых, на Ямале – 7,8%, в Тюменской области (без АО) — 7,5%. Это самые низкие значения за всю историю выдачи ипотеки.