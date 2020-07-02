В Тюменской области бизнес реструктурировал кредиты на 13 млрд рублей

С 20 марта по 24 июня 2020 года представители малого и среднего предпринимательства Тюменской области направили в банки более 1,8 тысяч обращений на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы. Положительное решение было принято в 70% случаях. Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 13 млрд рублей.

Из них в рамках федерального закона №106-ФЗ о кредитных каникулах поступило 1,2 тысяч обращений, отсрочку по выплатам получили на сумму 1,8 млрд рублей. В остальных случаях банки принимали решение в рамках собственных программ.

Для поддержки предпринимателей в июне банки начали выдавать целевые кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. На сегодня уже 8 банков, работающих на территории Тюменской области (без учета автономных округов), заключили соглашения с Минэкономразвития для участия в правительственной программе в соответствии с постановлением от 16 мая 2020 года № 696. По состоянию на 24 июня поступило более 2,2 тыс. обращений от субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей на выдачу кредитов в рамках данной программы. Общая сумма заявок составила 6,8 млрд рублей. Банки одобрили уже более 80% рассмотренных заявок на сумму 4 млрд рублей. Фактически выдано 950 млн рублей.

Начиная с 1 июня такие кредиты могут получить предприятия из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. Конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Кредит можно использовать как непосредственно на выплату зарплат, так и на рефинансирование или погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита.