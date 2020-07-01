На тюменских ярмарках можно купить продукты с 30-процентной скидкой

17:05 01 июля 2020
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Фото Ирины Ромашкой

Качеству продуктов питания тюменских компаний доверяют многие жители региона. На ярмарке "Время Побед" тюменцам представилась возможность заучиться товарами со скидками в 25-30 %. Около 150 ярмарочных площадок работают сегодня, 1 июля, в Тюмени.  

"Покупают сливочное масло "Першинское", потому что цена – бомба, по 80 рублей, а в магазине по 120 рублей, – рассказал продавец Сергей. – Кто любит сладкое, покупают йогурты, берут сметану, сыры… Колбаску "Таймырская" из оленины Ялуторовского мясокомбината хорошо берут, этот бренд хорошо знаком тюменцам. Еще тушеночные каши – их обычно покупают, чтобы готовить на даче".

С утра тюменцы спешили приобрести свежее мясо у тюменского мясокомбината "Олимп". Особым спросом пользовались свиной окорок, шею, домашний фарш.

"Троекурово" на ярмарке "Время Побед" презентовала тюменцам новинку – замаринованное в горчичном соусе куриные бедра на шашлык, рассказала старший продавец "Тюменского бройлера" Оксана Лукиянова.

Сыроварня "Синьор Джованни" устроила дегустацию своих сыров. Пользуясь случаем личного общения, производители приглашают гостей в фирменные сырные лавки, а также предлагают приобретать продукцию с доставкой.

Молочная продукция бренда "Золотые луга" на ярмарке дешевле, чем в интернет-магазине. Продавцы популярного тюменского производителя рассказывают о новинках, а также предлагают заказывать продукцию в интернет-магазине. Агрофирма "КРиММ" предложила тюменцам новый товар: очищенные овощи в вакуумных упаковках.

У агрофирмы "Русич" сегодня чаще всего берут мелколистовой иван-чай, хотя многие пожелали попробовать его с добавками – например, с чабрецом и шиповником. Тут же можно приобрести варенья с кедровыми орешками и шишками.

"Очень нравится на ярмарке – здесь можно представить товар, привлечь больше покупателей, пообщаться с ними. Очень многие остаются довольными", – рассказала продавец компании "Русич" Елена Столешникова.

Тюменские сладости – особая любовь местных жителей. На ярмарке посетителей порадовали новыми и уже знакомыми вкусами кондитерская фабрика "Квартет", тюменцы знакомились с новой линейкой печенья "Плазма" – для приверженцев ЗОЖ компания создала фитнес-версию. Дом карамели "Ландрин" рассказал о своей продукции – множество разноцветных карамелек созданы исключительно из натуральных красителей, заверила продавец Анастасия Попова.

– Какой самый любимый продукт для тюменцев? Я бы сказала, зависит от того, сколько тюменцу лет. Маленьким часто берут яблочные дольки, они с удовольствием их кушают. Тюменцам постарше нравятся карамели-пельмешки, дольки с колой, девочки любят клубничку и малинку, мальчики больше арбуз и черную смородину, – поделилась наблюдениями Анастасия. – Сегодня мы на ярмарке стоим в Заречном около 94-й школы, а также около 92-й школы.

Сластены не пройдут мимо тюменского пломбира. Сегодня топовый продукт ООО "Ландис" отпускают по 40 рублей, тогда как обычно такое мороженое стоит порядка 55-62 рубля.

Товаропроизводители отметили несомненную выгоду от проведения ярмарки "Время Побед", ведь можно было прорекламировать продукцию и привлечь нового покупателя. Но главным экспертом торговли здесь оказались сами тюменцы, которые с удовольствием покупали продукты впрок по низкой цене.

"Такие ярмарки очень полезны, мне нравятся. Здесь все подешевле, все свежее", – отметила пенсионерка Валентина Прохоровна.

Теги: местные производители , ярмарка
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