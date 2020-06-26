Тюменцы стали реже жаловаться на превышение стоимости микрозаймов

За январь-май 2020 года в Банк России поступило 148 обращений от жителей Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО по вопросам предоставления микрозаймов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений в отношении микрофинансовых организаций сократилось вдвое.

"Это произошло за счет снижения числа жалоб на превышение процентной ставки или предельного размера задолженности по займу, оно сократилось в 10 раз", — сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Очередные ограничения предельной задолженности граждан по кредитам и займам, взятым на срок не более 1 года, вступили в силу с 1 января 2020 года. Начисленные на такой кредит или заем проценты, неустойка (штрафы, пени), иные платежи не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. При этом сохраняется введенное с 1 июля 2019 года ограничение ежедневной процентной ставки — 1% в день.

В отношении банков количество обращений увеличилось на 10%, их поступило около 2 тысяч. 60% составляют жалобы по вопросам потребительского и ипотечного кредитования. Более половины из них касаются вопросов реструктуризации долга, проблем с погашением и невозможности выполнения своих обязательств.