Крупные водохозяйственные объекты построят в Тюменском районе

В Тюменском районе в июле начнется строительство трех крупных водохозяйственных объектов. Проектные решения по ним уже согласованы.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, работы по водоснабжению и водоотведению проведет специализированная организация по договору между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и компанией "Росводоканал Тюмень". В декабре 2019 года была закуплена дополнительная техника, на объектах коммунальной инфраструктуры провели ревизию. Параллельно велась подготовка к строительству первых крупных коммунальных объектов в рамках концессии: водоводы от городских сетей до Каскары и Кулаково и канализационный коллектор от д. Ушакова Переваловского муниципального образования до сетей канализации Тюмени.

Заместитель главы Тюменского района, директор управления ЖКХ Артем Чертов отметил, что уже на следующей неделе приступают к работе подрядчики строительства водовода до Каскары. До 29 июня будут также определены подрядные организации для строительства Кулаковского водовода и коллектора, строительно-монтажные работы начнутся в начале июля.

Глава района Светлана Иванова прокомментировала: все три объекта первого года концессии крайне необходимы. Жители Каскары, Ембаевского и Кулаковского муниципальных образований давно нуждаются в чистой питьевой воде, а новый коллектор обеспечит безопасные стоки жидких коммунальных отходов для жителей Переваловского, Московского и Успенского муниципальных образований.