В кролиководческом комплексе Тюменского района проводят реконструкцию

Сельхозпредприятия Тюменского района активно модернизируют производство. К реконструкции цехов приступили и на единственном в регионе кролиководческом комплексе "Рощинский".

Как рассказал генеральный директор АПКК "Рощинский" Николай Степанов, оборудование цеха переработки уже давно устарело: оно было произведено несколько десятков лет назад. Именно эта часть предприятия сейчас больше всего нуждается в обновлении.

"Это достаточно большой объём работ, который включает в себя ремонт моек, раздевалок, прачечных. Кроме того, пытаемся экспериментировать с различными породами кроликов, завозим в том числе из ближнего зарубежья, а также расширяем ассортимент", - поделился руководитель.

Кроме того, кролиководческое хозяйство в этом году рассчитывает получить хороший урожай зерновых: посеяли в два раза больше, чем в прошлом году. Объемов должно хватить на собственные нужды и на продажу, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.