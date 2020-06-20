Заемщикам разъясняют, как быть с кредитами при финансовых сложностях

В условиях пандемии коронавируса некоторые заемщики столкнулись с ситуацией значительного снижения доходов или потерей работы. Разбираемся, что делать, если у вас возникли непредвиденные финансовые сложности.

Договаривайтесь с банком

Главное правило: обратиться в банк первым, не скрываться, не ждать, что долг исчезнет, или про вас забудут. Даже если вам не звонят коллекторы и не пишут из банка, это не значит, что про вас забыли и простили долг. За просрочку начисляются повышенные проценты, пени и штрафы, долг растет, а кредитная история ухудшается. В будущем вам будет трудно занять деньги на приемлемых условиях.

Можно оформить кредитные каникулы

Если вы оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса, то можете обратиться за кредитными каникулами по закону №106-ФЗ, вступившему в силу в апреле текущего года. Они подходят для всех видов кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах. Но только в том случае, если их выдали до 3 апреля 2020 года. Этим правом можно воспользоваться в период до 30 сентября, только один раз и при определенных условиях. Для тех, кто оформил такие каникулы, пауза в платежах не считается просрочкой и не приводит к ухудшению кредитной истории заемщика.

По закону заемщик должен подтвердить, что его доход за месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным значением 2019 года, а размер кредитов, по которым можно получить отсрочку, ограничен определенными лимитами по различным видам кредитов (по кредитным картам – 100 000 рублей, по потребительским кредитам наличными — 250 000 рублей, по автокредитам — 600 000 рублей; по ипотеке лимит зависит от региона, в Тюменской области он составляет 2 млн рублей). Однако, если сумма ипотечного кредита превышает установленный лимит, то вы можете обратиться за ипотечными каникулами по закону, вступившему в силу в 2019 году (в этом случае лимит по сумме кредита 15 млн рублей, но жилье должно быть единственным).

Подтверждающие документы (справку 2-НДФЛ, больничный лист, справку о регистрации на бирже труда и др.) можно предоставить кредитору в течение 90 дней после подачи заявления. Известить банк о своем решении можно по телефону горячей линии, а подать заявление - через личные кабинеты или электронную почту, чтобы свести к минимуму личное общение. Срок рассмотрения заявления – 5 дней.

Нужно помнить, что отсрочка не является бесплатной. В течение льготного периода заемщик освобождается от всех платежей по кредиту, но проценты на сумму долга продолжат начисляться — просто их нужно будет заплатить позднее.

Или реструктурировать долг

Если вы не соответствуете требованиям закона о кредитных каникулах, то можете обратиться в банк за реструктуризацией кредита – изменением условий кредита с целью облегчения обслуживания долга. Банк не обязан соглашаться на отсрочку или реструктуризацию на ваших условиях, но если вы много лет были благонадежным клиентом, исправно платили, у вас хорошая кредитная история, банк понимает обстоятельства и видит, что вы не мошенник, — возможно, он пойдет вам навстречу. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита — например, с 3 до 5 лет. Могут быть и другие варианты изменения условий кредитного договора, например, предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени вы будете выплачивать только проценты, или уменьшенные платежи, когда в течение 2-3 месяцев выплачивается только половина ежемесячного платежа.

Перед тем, как направить заявление на реструктуризацию кредита, желательно собрать все документы, которые являются основанием для отсрочки или пересмотра условий. Это могут быть: приказ о сокращении и копия трудовой книжки с соответствующей записью; исковое обращение в суд и заявление о приостановке работы, если работодатель задерживает зарплату; свидетельство о смерти созаемщика по кредиту; справка об инвалидности; выписка из медицинской карты, которая подтверждает появившуюся тяжелую болезнь, больничный лист; свидетельство о рождении ребенка.

Если вы планируете, что через пару месяцев ваше финансовое положение исправится, и вы сможете платить по кредиту (вы ожидаете предложения по работе или закончится ваше лечение), расскажите про это. Но не пытайтесь выдать желаемое за действительное и приукрасить перспективы. Обман быстро раскроется и пропадет самое важное в отношении к вам со стороны банка — доверие.

По данным регионального отделения Банка России, за период с 20 марта по 10 июня жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов направили в банки около 50 тыс. заявок на изменение условий кредитных договоров. Свыше 46 тыс. или 93% из них уже рассмотрены. В рамках Федерального закона №106-ФЗ о кредитных каникулах поступило около 9 тыс. обращений, по каждому второму принято положительное решение. Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного Правительством РФ. По собственным программам банки одобрили 64% от числа рассмотренных обращений на реструктуризацию. Объем задолженности, по которой банки предоставили каникулы и изменили условия кредита, превысил 13,5 млрд рублей.

Чего ждать, если нет возможности платить по кредиту?

У банка есть право потребовать деньги через суд, который вынесет решение и зафиксирует сумму долга. При этом суд может учесть вашу непростую ситуацию и назначить щадящие условия погашения кредита (к примеру, гасить долг частями). В случае суда на вас лягут еще и судебные издержки (например, банк может заложить в сумму взыскания юридические расходы, и суд учтет их). Сумма вашего долга при этом возрастет.

Вероятно, что до суда к делу подключатся коллекторы, которые будут звонить вам и напоминать о долге. Помните, что коллекторы обязаны действовать в рамках закона. Если коллектор предупреждает, что за просрочку вас ждет штраф и суд — это законно. Но если угрожает физической расправой, запугивает — сразу обращайтесь в полицию, закон на вашей стороне.

Крайняя мера — объявить себя банкротом

Банкротство – это не волшебный способ списать долги и спокойно жить без обязательств. Это суровая процедура в случае тупиковой ситуации (сгорел дом, все имущество уже отсудили, работать из-за болезни невозможно). Чтобы погасить долги, имущество банкрота выставят на торги — включая ипотечную квартиру, даже если это единственное его жилье. Объявляя себя банкротом, нужно понимать, что это может обернуться запретом выезжать из страны, занимать управленческие позиции и брать новые кредиты без указания на факт своего банкротства.

Рассчитывайте свои силы

На практике люди часто не выплачивают кредиты не из-за кризисов в стране или проблем в мировой экономике, а из-за того, что неправильно оценивают свои возможности и берут на себя обязательства, которые потом не могут исполнить.

Самые простые (и самые важные) рекомендации по планированию кредита, которые подсказывают и банковские работники, и здравый смысл:

- сумма платежей по кредитам, как правило, не должна превышать 30% дохода, при этом остающихся средств должно хватать на прочие обязательные платежи и на жизнь заемщику и членам его семьи;

- подготовьте "подушку безопасности" — как минимум три ваших месячных дохода. Если случится форс-мажор, она выручит вас хотя бы на время;

- не пренебрегайте страховкой. В случае потери трудоспособности страховая компания погасит (частично или полностью, зависит от условий страхования) задолженность перед банком.

Помните, что варианта "взял кредит и не отдал, и ничего мне за это не будет" не существует. Долг придется отдать: рано или поздно, добровольно или принудительно.