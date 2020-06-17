Директора тюменской фирмы оштрафовали на 100 тыс. рублей за невыплату зарплаты

15:46 17 июня 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени суд оштрафовал директора ООО "Контур", признанного виновным в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

С декабря 2018 года по март 2019 года руководитель организации не платил заработную плату семи сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 140 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело, прокуратура направила в суд заявления о взыскании задолженности.

Суд назначил директору ООО "Контур" штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: долги по зарплате
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