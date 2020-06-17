Тюменцы могут делать переводы до 100 тыс. рублей между банками бесплатно

С 1 мая 2020 года граждане получили возможность осуществлять межбанковские переводы до 100 тыс. рублей без комиссии через систему быстрых платежей (СБП). Отмена комиссий является одной из стабилизационных мер по поддержке граждан, которые принимает Банк России совместно с правительством РФ для ограничения негативных эффектов пандемии коронавируса.

"Если сумма переводов больше 100 тыс. рублей в месяц, за операцию может взиматься комиссия, но не более 0,5% от суммы перевода и не выше 1500 рублей — это меньше, чем при других способах перевода", — сообщила Елена Никитина, заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области.

В системе быстрых платежей участвуют 68 кредитных организаций, в том числе все 11 крупнейших федеральных банков. До 1 октября 2020 года должны подключится все банки с универсальной лицензией. 23 банка-участника системы имеют отделения на территории Тюменской области. За I квартал текущего года через СБП в целом по России совершено свыше 5 млн переводов денежных средств на общую сумму 39,8 млрд рублей.

Система быстрых платежей была запущена Банком России в прошлом году. Сервис позволяет физическим лицам мгновенно и круглосуточно переводить деньги по номеру телефона как по своим собственным счетам, так на счета других физических лиц, даже если они открыты в разных банках. Главное, чтобы банки, которые участвуют в переводе, были подключены к этой системе.