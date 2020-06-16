В Тюменской области долги по зарплате в организациях — более 171 млн рублей

В Тюменской области почти 1,5 тысячи нарушений в сфере оплаты труда выявили прокуроры за пять месяцев 2020 года. К дисциплинарной ответственности привлечено 82 лица, к административной — 88. Возбуждено 14 уголовных дел.

В результате работы контролирующих органов в январе–мае этого года погашены долги по заработной плате в сумме более 135 млн рублей.

На 1 июня 2020 года в Тюменской области 31 организация имеет задолженность по зарплате на общую сумму свыше 171 млн рублей. Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Больше половины долгов приходится на 14 компаний, проходящих банкротство. Среди них ПАО "Ялуторовский автомобильный завод", АО "Завод "Сибнефтегазмаш", ЗАО "Тюменский строитель".