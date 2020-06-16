Тюменские дворы ремонтируются комплексно и с учетом мнения горожан

В рамках национального проекта "Жилье и комфортная среда" в Тюмени в этом сезоне будет отремонтировано несколько десятков дворовых территорий. Депутат Тюменской гордумы Дмитрий Антипов контролирует благоустройство двора по улицам Пышминской, 1а, 3а – Революции, 2.

Депутат отмечает, что при благоустройстве дворовой территории управой Калининского округа применен комплексный подход, который уже несколько лет практикуется в городе. Его особенность в том, что, во-первых, при разработке проектной документации учитываются мнения и предложения жильцов многоквартирников, во-вторых, в план благоустройства входит не только двор, но и прилегающие к домам территории, подъездные пути.

"Комплексный подход заключается еще и в том, что при необходимости до начала благоустроительных работ производится замена инженерных сетей. Это важно, потому что позволяет более рационально использовать ресурсы", – подчеркнул Дмитрий Антипов.

Жильцы домов отмечают, что ремонтные работы в их дворе ведутся активно и надеются, что подрядчики все сделают качественно и в срок.