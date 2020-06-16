В Тюмени наградили победителей регионального конкурса "Экспортер года -2020"

28 мая 2020 года впервые в онлайн-формате на телеканале "Тюменское время" в рамках специального выпуска программы "Вечерний хештег" проведена церемония награждения победителей регионального конкурса "Экспортер года в Тюменской области в 2020 году".

Данный конкурс был организован и проведен Центром поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Участие в конкурсе приняли 12 предприятий–экспортеров региона, которые в прямом телевизионном эфире соревновались за звание лучшего в пяти конкурсных номинациях:

- "Экспортер года в сфере промышленности";

- "Экспортер года в сфере АПК";

- "Экспортер года в сфере услуг";

- "Экспортер года в сфере высоких технологий";

- "Прорыв года".

По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова: "Каждый год все большее количество предприятий представляют свою продукцию на экспорт. Когда мы впервые году проводили наш конкурс и выбирали лучших экспортеров по итогам 2017 года, то у нас был только 161 экспортер, а по итогам 2019 года в нашем регионе уже 218 экспортеров. Причем радует, что растет число экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства - их численность выросла до 143".

Помимо общественного признания каждый экспортер получил региональную премию в сумме 150 тыс. рублей, учрежденную Правительством региона для поддержки и развития тюменского бизнеса, ориентированного на экспорт.

Так, по словам победителя конкурса в номинации "Прорыв года", генерального директора компании "НордЭко" Евгения Скворцова: "Выигранные средства будут направлены на завершение работы по созданию очередного уникального экологического продукта для здоровья из сибирского гриба - чаги, целительные свойства которого известны многие века. Надеюсь, что наш новый продукт найдет своего покупателя не только в нашем регионе, но и за рубежом".

В укреплении позиции тюменского экспорта уверен и руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Андрей Карташов: "Несмотря на сухость цифр, которые и определяли победителей в каждой номинации, для нас важна работа любого тюменского экспортера, ведь проживаемый нами кризис – это не только непростой период для мировой экономики, но и возможность увидеть и распознать перспективы, благоприятствующие росту деятельности компаний в экспортном направлении. По этой причине, мы призываем обращаться за услугами нашего Центра уже сейчас. Наша совместная работа обязательно приведет к увеличению количества участников конкурса в следующем году, а значит и к увеличению экспортных результатов всего региона в целом".

Напомним, Центр поддержки экспорта оказывает следующие виды поддержки:

- консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов;

- образовательные проекты по тематике ВЭД;

- акселерация;

- проведение деловых мероприятий;

- содействие в размещении субъектов МСП на международных электронных торговых площадка;

- содействие установлению международных связей.

Онлайн телевизионная церемония завершилась, экспортеры вернулись с позитивным настроением на свои рабочие места. И именно там, на производственных территориях предприятий-экспортеров, уже в оффлайне участникам и победителям конкурса были вручены заслуженные дипломы и сертификаты.

Подробную информацию о мерах поддержки экспорта можно узнать:

* Центр поддержки экспорта Тюменской области, телефон: +7 (3452) 53-40-00 доб.1006, 1003, электронная почта export.tecrus@gmail.com;

* Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, телефон: +7 (3452) 42-64-67.