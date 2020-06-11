Запсибкомбанк дарит полмиллиона на корпоративный отдых бизнесу

Акция "Солнечный тимбилдинг" действует в Запсибкомбанке с февраля. Все это время корпоративные клиенты, заключившие любой кредитный договор и давшие согласие на участие в акции, получают возможность стать победителем розыгрыша и обладателем 500 000 рублей на организацию командообразуещего мероприятия – тренинга или спортивного отдыха для сотрудников компании. Создайте свой сценарий тимбилдинга для вашей команды! Розыгрыш состоится 5 августа 2020 года.

Для участия в акции необходимо: 1. Быть субъектом малого и среднего предпринимательства. 2. Заключить любой кредитный договор в период, предусмотренный Акцией. 3. Выразить свое желание на участие в Акции путем подписания законным представителем Участника Согласия об участии в Акции в любом офисе Банка.

Остается только выбрать максимально выгодный для компании вид кредитования из широкой линейки предложений Запсибкомбанка и продумать сценарий активного отдыха! Пора действовать!

"Мы верим, что "Солнечный тимбилдинг" станет эффективным инструментом для поднятия боевого духа бизнес-команды победителя. Занятия с тренером или совместный отдых единомышленников, которые день за днем решают общие задачи, достигают результатов, станет не только хорошей наградой и возможностью расслабиться, но и еще больше объединит коллектив, подарит вдохновение и новые идеи для дальнейшего успешного продвижения", – прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее о кредитных продуктах можно на сайте банка.