Ипотечные ставки опустились до исторического минимума

За январь-апрель 2020 года жителям Тюменской области, с учетом Югры и Ямала, предоставлено около 16 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 40 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объемы выданных кредитов выросли на 7%.

Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам области, превысила 420 млрд рублей. Основной объем выданных кредитов – более 222 млрд рублей (53%) приходится на жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, текущая задолженность заемщиков юга области и Ямала составляет 114 и 84 млрд рублей соответственно. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов незначительна – менее 1%.

Вслед за снижением ключевой ставки Банка России наблюдается снижение ставок по ИЖК – за год на 2 процентных пункта. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в апреле в Югре составила 8,9% годовых, на Ямале – 8,6%, в Тюменской области (без АО) – 8,4%. Это самые низкие значения за всю историю выдачи ипотеки.

"В апреле мы зафиксировали снижение объемов выдачи ипотечных кредитов – в нашем регионе почти на 30% по сравнению с мартом, что было связано с режимом самоизоляции, удаленным форматом работы банковских офисов, сложностями по регистрации сделок через МФЦ и Росреестр, а также психологическими факторами – неопределенностью ситуации для многих людей", – сообщил управляющий Отделением по Тюменской области Банка России Сергей Попов.

По его мнению, уже в мае-июне рынок начал восстанавливаться, банки фиксируют повышенный спрос на льготную ипотеку под 6,5%. По состоянию на 4 июня Тюменская область (с учетом автономных округов) вошла в пятерку регионов России по числу заявок и выданных кредитов по программе льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках. Из почти 6 тыс. поступивших заявок более 4 тыс. уже одобрены. Фактически выдано 1,2 тыс. кредитов на сумму 2,8 млрд рублей.

Напомним, что на сегодня действует несколько госпрограмм для приобретения жилья в кредит под низкий процент. Кроме вышеназванной, работают программы "Семейная ипотека" для семей с детьми по ставке до 6% годовых, "Сельская ипотека" для покупки жилья в сельской местности под 3% годовых, также программы для военнослужащих, поддержки многодетных семей, приобретения жилья на Дальнем Востоке. Они различаются условиями: ставками, размером первоначального взноса, максимальной суммой кредита, требованиями к составу семьи и др. Подробнее обо всех программах можно узнать на просветительском портале Банка России fincult.info.