Запсибкомбанк снизил ставки по кредитам наличными до 8,9%

В разгар сезона, когда многие занимаются обустройством квартиры или дачи, Запсибкомбанк улучшает условия по процентной ставке на кредиты наличными, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Минимальная ставка для зарплатных клиентов – 8,9% годовых, для других клиентов – 9,2% годовых.

Максимально возможная сумма для получения кредита на любые цели - 5 млн рублей для зарплатных клиентов и 3 млн рублей – для остальных клиентов, максимальный срок кредита – 7 лет. Кредит оформляется без залога, без поручителей. При получении зарплаты на карту Запсибкомбанка справка о доходах не требуется.

Оформить заявку на кредит можно на сайте Запсибкомбанка, в интернет-банке и его мобильном приложении или в офисе Запсибкомбанка. Решение в офисе – в течение 1 часа. В случае обращения в офис, перед посещением уточните режим его работы на сайте Запсибкомбанка. В офисах банка предприняты все меры безопасности для сохранения здоровья посетителей в период ограничений.

"Мы приняли решение улучшить условия оформления кредитов для клиентов. Возобновление работы отдельных отраслей бизнеса дает возможность жителям региона реализовать свои планы: купить автомобиль, сделать ремонт в квартире или обустроить дачу/дом, приобрести технику, мебель. Снижение ставок на кредит наличными позволит нашим клиентам уверенно идти к своим целям" - прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

По данным рэнкинга рейтингового агентства "Эксперт РА", на 1 апреля 2020 года ПАО "Запсибкомбанк" занял 32 место по размеру розничного кредитного портфеля среди банков России: кредитный портфель ПАО "Запсибкомбанк" вырос на 18,4% по сравнению с отчетной датой прошлого года, достигнув 65 млрд рублей.