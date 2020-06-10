В Тюмени проходит XI "Юридическая неделя – 2020"

XI "Юридическая неделя" в Тюмени стартовала 9 июня. Она проходит в онлайн-формате, благодаря чему получила стала международной. Тематические площадки конференции ориентированы как на юристов, так и на предпринимателей.

Организатором Юрнедели в Тюмени ежегодно выступает Союз "Западно-Сибирская правовая Палата" (сообщество юристов, адвокатов и арбитражных управляющих). В этом году поддержку оказывает Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в ТО, НП "Тюменский деловой Клуб" и ТРО ООО "Деловая Россия".

Программа Юрнедели рассчитана на три дня – 2 дня для юристов и один для бизнеса.

Дискуссия "Стратегии юрбизнеса в новых условиях" прошла 9 июня. Руководители юрбизнеса из пяти регионов рассказали об изменениях в стратегии, отношениях с клиентами, деньгах и мотивации. Темы для обсуждения с учетом корректировки на Cocid-19 выбрали кардинальные, но актуальные: каким будет юрбизнес завтра, какие стратегии выбрать: стоп-кадр до лучших времен / сидим в окопах / ставим цели и развиваемся?

Сегодня, 10 июня, в 12.00 (мск) состоится дискуссия на тему "Защита бизнеса в онлайн: инструменты интеллектуальной собственности". Мероприятие ориентированно преимущественно на предпринимателей и имеет максимально прикладной контент. Предлагается обсудить как защитить бизнес инструментами интеллектуальной собственности? Как защитить программные продукты? Как защитить сайты и аккаунты? Как защитить клиентскую базу? Как защитить способы ведения предпринимательской деятельности? Риски и их последствия незащищенного бизнеса в онлайн? Реклама и интеллектуальная собственность? Как защитить контент? Плагиат, пираты и складчины: "за" и "против". Применимое право в интернете. Реальные кейсы в виртуальном пространстве. Как в юридическом бизнесе эффективно использовать консалтинг в сфере Интеллектуальной Собственности?

11 июля в 12.00 (мск) пройдет наиболее яркая дискуссия с точки зрения именно профсообщества "Кодекс этики юриста? Быть или не быть?". Здесь организаторы предлагают обсудить нужен ли юристу Кодекс этики? В каких профессиональных отношениях он необходим. Есть ли Международный кодекс этики, насколько международный опыт применим в России. Нужны ли этические нормы, чтобы сохранить доверие клиента и исключить конфликты в юридической фирме. Нужен ли регламент поведения юриста в соцсетях и как правильно делать публикации.

Краткие цифры XI Юрнедели - 2020:

- 16 спикеров;

- 6 модераторов;

- 7 городов (Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Омск);

- 3 страны (Россия, Нидерланды, Казахстан).

- 15 стран участников (Германия, Мальта, Австрия, Украина, Люксембург, Беларусь, Кипр, Швейцария, Канада, Румыния, Великобритания, Словения, Испания, Андорра, Франция).

К участию в Юрнеделе еще можно присоединиться. Оно бесплатное. Регистрация здесь. Принять участие на площадке Zoom уже не получится, так как количество регистраций кратно превышает допустимую норму, но трансляция идет на Youtube канале ЗСПП.

Информация о Союзе "Западно-Сибирская Правовая Палата" доступна на сайте: zspp.ru

Связаться с Союзом можно по e-mail: zspp.info@gmail.com, zspp2009@mail.ru или позвонив по телефону: 8 (3452) 521 - 449, сообщает пресс-служба Союза ЗСПП.