Тюменская область удерживает лидерство в округе по объемам строительства

Тюменская область по итогам первого квартала 2020 года сохраняет лидерские позиции в Уральском федеральном округе по объемам строительства. Всего за данный период введено в расчете на 1000 человек 119,8 кв. м общей площади жилых домов в расчете на 1000 человек, в том числе индивидуальными застройщиками – 65 кв. м.

Как сообщили в Тюменьстате, традиционно регион является лидером в УФО по объемам производства молока и яиц на душу населения. Тюменская область демонстрирует максимальный рост промышленного производства - 129%. Первое место область занимает и по розничной торговле: оборот розничной торговли на душу населения составил 67,5 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".

Таким образом, Тюменская область является лучшей в пяти из десяти показателей социально-экономического развития.

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы - 102,1 тыс. рублей. Здесь же самый большой оборот общественного питания - 6,9 тыс. рублей на человека. Свердловская область первая по объему платных услуг - 22,3 тыс. рублей на человека. Наибольший объем производства скота и птицы на убой в живом весе на душу населения наблюдался в Челябинской области.