На банковских счетах тюменцев — 253 млрд рублей

15:26 04 июня 2020
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Фото: pixabay.com

Средства на счетах физических лиц в банковских структурах Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО увеличились за год на 12%. На 1 мая 2020 года они превысили 896 млрд рублей.

Основной объем вкладов – 479 млрд рублей (54%) приходится на жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 253 млрд рублей (28%) – юга области и 164 млрд рублей (18%) — Ямало-Ненецкого автономного округа.

Средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя Ямала составляет 302 тыс. рублей, Югры – 286 тыс. рублей, юга области – 165 тыс. рублей.

Значительную часть — 76% — в общем объеме депозитов жители области хранят в рублях.

Теги: вклады
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