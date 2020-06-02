В Тюменской области определили лидеров по поддержке НКО

17:09 02 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области сформирован рейтинг муниципальных образований по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год.

Деятельность муниципалитетов оценивается с точки зрения реализации четырех основных направлений поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций:

нормативная правовая база;
организационная поддержка;
доступ некоммерческих организаций к бюджетным средствам;
информационная поддержка.

Лидерами данного рейтинга стали Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовский и Нижнетавдинский районы. Однако в целом по итогам 2019 года положительная динамика наблюдается в большинстве территорий, сообщается на сайте областного правительства.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020