Что делать, если вам не перечислили выплату на детей от 3 до 16 лет?

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В Тюменской области обработаны все поступившие на региональный уровень заявления на выплату единовременного пособия на детей от 3 до 16 лет. На выплату пособий Пенсионный фонд РФ перевел в кредитные учреждения 2,134 млрд рублей.

В целом жители региона подали около 150 тысяч заявлений, из них одобрено и профинансировано 144 тысяч. Отказные решения приняты по 3% заявлений, сообщила управляющий ОПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Основными причинами отказа стали:

- дублирование заявлений (подано несколько раз на одного и того же ребенка)

- отсутствие права

- наличие грубых ошибок при заполнении данных, из-за чего невозможно идентифицировать ребенка в государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Родителям, которым в выплате отказано по причине некорректного заполнения заявления, необходимо подать заявление повторно. В частности, если детей от 3 до 16 лет несколько, а допущена ошибка в данных только одного ребенка, заполнить заявление заново нужно именно на него.

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через портал Госуслуг, где в меню на главной странице создана кнопка для подачи заявления. Уточнить информацию можно на "горячей линии" по тел. 8 (3452) 56-25-00.