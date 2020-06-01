Тюменские семьи начали получать выплаты на детей от 3 до 16 лет

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет уже оформили 144 тыс. тюменских семей на 214 тысяч детей. Это около 90 % от ожидаемой численности. Всего, по расчетам регионального Отделения ПФР, должно поступить заявлений на 235 тысяч тюменских детей.

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через портал Госуслуг, напоминает пресс-служба ПФР. Телефон "горячей линии" по Тюменской области — 8 (3452) 56-25-00.