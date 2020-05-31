В Тюменской области растут цены на услуги

Рынок платных услуг в Тюменской области демонстрирует рост по итогам первого квартала 2020 года. Тюменьстат сообщает, что всего за январь-март было предоставлено услуг на 24 млрд 690,2 млн рублей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего подорожали услуги в сфере образования (индекс 111,1%), связи (109,4%), правового характера (108,6%), организаций культуры (106,9%). Практически на прежнем уровне остались услуги зарубежного туризма (индекс 100,3%), пассажирского транспорта (100,6%).

Индекс на жилищно-коммунальные услуги по региону составил 101,9%, на медицинские - 102,4%, на бытовые - 103,9%, пишет "Вслух.ру".