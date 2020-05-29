Награждение победителей конкурса "Экспортер года в Тюменской области в 2020 году" впервые прошла онлайн

Подведены итоги регионального конкурса "Экспортер года в Тюменской области в 2020 году", организованного Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области", Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Тюменской области.

12 ведущих предприятий–экспортеров региона соревновались за звание лучших в пяти номинациях:

- "Экспортер года в сфере промышленности",

- "Экспортер года в сфере АПК",

- "Экспортер года в сфере услуг",

- "Экспортер года в сфере высоких технологий",

- "Прорыв года"

Церемония награждения победителей впервые прошла в онлайн формате в рамках специального выпуска программы "Вечерний хештег" 28 мая 2020 года на телеканале "Тюменское время".

Перед началом торжественной церемонии в своем видеообращении к участникам конкурса губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, "что в нашем сознании уже сложилась уверенность, что Тюмень может стать глобальным мировым центром и надо от мечты переходить - к реальности. Именно поэтому для Правительства региона развитие экспортного потенциала Тюменской области остается важным, безусловным приоритетом. Желаю предпринимательскому сообществу в вопросах экспорта занимать активную позицию, а тюменским предприятиям выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. И тогда каждый экспортер Тюменской области сможет наращивать свой экспортный потенциал и "завоевывать" новые международные рынки".

Победителем в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" стало предприятие "Тюменские аэрозоли". Ежемесячно с конвейера тюменского завода сходит 1 миллион баллончиков с разными смесями. Из новинок – антисептик с частицами серебра и медицинский кислород для дыхания. Компания активно экспортирует в Казахстан и Америку, Беларусь, Северную и Южную Европу, Китай и Израиль. Уже скоро первая партия отправится в Великобританию.

Победителем в номинации "Экспортер года в сфере АПК" стал "Заводоуковский маслозавод". Полторы тысячи тонн рапсового масла ежемесячно с Заводоуковского завода отправляется в Европу и Азию. Основные потребители на сегодня – Швеция, Норвегия и Китай. Тюменское рапсовое масло иностранцы ценят за качество, так как масло отжимают исключительно механическим способом. В процессе – никаких искусственных ферментов, тогда как большинство заводов в мире в технологии используют химию

"Экспортером года в сфере услуг" стала компания "Русский дистрибьютор". Участники разработки и реализации нацпроекта цифровизации российской экономики получили признание не только в своей стране. Уже два года тюменские айтишники пишут программы для правительства Узбекистана. Один из недавних проектов компании для ближнего зарубежья – цифровой сертификат COVID-19. Это своего рода паспорт здоровья.

Лидером номинации "Экспортер в сфере высоких технологий" стала компания "Альфа Драйв". Бренд компании "Сноурайдер" в мире снегомотогонщиков – это уже почти, как Харлэй Дэвидсон, для обычных байкеров. Компания известна и на Востоке и на Западе. На продукции тюменской компании катаются в Княжестве Андорра и по склонам Гренландии. По некоторым позициям в технологии молодые тюменские предприниматели превзошли Японию и США. Теперь в этих странах предпочитают заказывать комплекты из Тюмени.

Победителем в специальной номинации "Прорыв года" – стала компания "НордЭко". По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, вручавшего заслуженную награду победителю, "компания "НордЭко" с 2018 года отправляет в Китай абсолютно уникальный товар - оленьи панты. И это не случайно, так как восточные врачеватели Поднебесной широко используют это ценное сырье для приготовления лекарств и биодобавок еще с давних времен. Признание "прорывной" деятельности молодой компании "НордЭко", уверен Андрей Пантелеев, обязательно приведет их к новым победам на международных рынках".

Каждый победитель конкурса в дополнение к диплому получил сертификат в размере 150 000 рублей на развитие экспортной деятельности.

Подробную информацию об организации конкурса и мерах поддержки экспорта можно узнать: Центр поддержки экспорта Тюменской области, телефон: +7 (3452) 53-40-00 доб.1006, 1003, электронная почта export.tecrus@gmail.com; Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, телефон: (3452) 426467.