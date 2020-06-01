Стартовые цены на квартиры с ремонтом в “Звездном”

В самом “Звездном” микрорайоне Тюмени скоро станет больше счастливых людей. Стартуют продажи квартир в новом доме — “Сатурн”.

Впервые за всю историю проекта застройщик предлагает квартиры с готовым ремонтом. Но главное, что этот ремонт отличается от того, что вы могли видеть на рынке новостроек.

Начнем с того, что его стоимость уже включена в ипотеку — не нужно будет искать дополнительные средства. Заехать в квартиру можно сразу после получения ключей. Плюс ко всему, здесь не будет соседей, которые растянут ремонты на 1,5 года вперед, а значит и жизнь в новой квартире будет приятной с самого первого дня. Это удобно и для семей с детьми — не будет строительного шума с утра и во время дневного сна.

В отличие от стандартной эконом-отделки, которая предлагается на рынке, в "Сатурне" вы получите продуманный качественный ремонт и 1 год гарантии на работы.

В чем же главная особенность отделки?

Когда делаешь ремонт своими силами, уделяешь внимание каждой мелочи. Именно так и сделали в новом доме "Звездного" — продумали каждую деталь. Например, поставили сразу сейфовую стальную дверь, потому что самое главное - это безопасность. В комнатах заложили скрытые ниши под карниз для штор. На каждой створке окна установили детский замок, чтобы родители были уверенны в безопасности детей даже, когда их нет дома. В санузле на дверях поставили специальные решетки для вентиляции и поступления свежего воздуха. Еще одна особенность — много розеток. Во всей квартире они установлены с учетом функционала помещения: в кухне - под всю необходимую технику, в санузле — возле раковины, под стиральную машину и полотенцесушитель. Электрические щитки, которые обычно портят весь вид прихожей, здесь эстетично встроены в нишу над дверью и закрыты экраном, а значит не будут мешать установке мебели.

Обои в квартирах с ремонтом белого цвета — их легко покрасить в любой цвет или оформить стены декором. Цвет дверей и ламината вы сможете выбрать на этапе покупки сами. Есть несколько цветовых вариантов:

Светлый - подойдет для тех, кто хочет самостоятельно подобрать нужный цвет и создать настроение;

Натуральный, светлый дуб - для тех, кому близка философия эко и близость к природе;

Темный, цвета орех — для тех, кто предпочитает классику.

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В новом доме с ремонтом представлены студии, однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры классических планировок с отдельной кухней и евроформата с объединенной кухней-гостиной. Стоимость квартир с ремонтом начинается от 1 690 000 рублей.

До конца июня квартиру в “Сатурне” можно приобрести в ипотеку по рекордно низкой ставке в 0,5%, которая действует только на квартиры застройщика “Страна Девелопмент”.

Напомним, “Звездный” — это современный микрорайон рядом с крупнейшим ТРЦ “Тюмень Сити Молл”. Для маленьких жителей строится новая школа, которая откроется в 2021 году. А рядом планируется строительство детского сада. Для комфортных прогулок в комплексе запроектирован пешеходный бульвар, а для развлечений - космические детские аттракционы и спортивные площадки. Территория дворов закрыта для въезда машин.

Строительство новой очереди “Звездного” стартовало год назад. Первый дом сдается уже в конце 2020 года. Всего проектом предусмотрено 9 жилых домов и три паркинга с теплыми переходами в дома.

Посмотреть планировки можно на сайте strana.com, задать вопросы и узнать подробнее о новом доме у менеджеров "Страна Девелопмент" по телефону (3452) 61-30-30.