Запсибкомбанк вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных программ по рефинансированию ипотеки

Согласно рейтингу аналитического департамента "Выберу.ру" Запсибкомбанк занял 3 место в номинации "Лучшие программы по рефинансированию ипотек с онлайн-заявкой банков топ-50 по объемам кредитования физлиц в апреле 2020г" среди банков России. При составлении рейтинга учитывалась сумма факторов: проценты по кредиту, надежность банка, позиции в различных рейтингах, размер ежемесячного платежа.

Запсибкомбанк сохраняет одни из самых выгодных на рынке условий по рефинансированию ипотеки:

• ставка 8,3% годовых для зарплатных клиентов Запсибкомбанка, 8,5% годовых – для остальных заемщиков;

• возможность рефинансировать ипотеку под 5% годовых семьям с детьми, в которых родился и/или родится второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года;

• удобство обслуживания кредита без походов в офис банка через бесплатные онлайн-сервисы Запсибкомбанка – интернет-банк и его мобильные приложения.

"Занимать лидирующие позиции среди крупнейших банков России по рефинансированию ипотеки – это, безусловно, почётно для нас. Попадание в топ-3 - достойный показатель, который говорит о том, что наша программа действительно доступна, удобна в оформлении и соответствует запросам клиентов. Рефинансирование ипотеки позволяет индивидуально подойти к решению задачи заемщика: уменьшить ежемесячный платеж по кредиту, тем самым снизить долговую нагрузку на семейный бюджет", - прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.